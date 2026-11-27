La rapporteure de l'ONU pour les Palestiniens demande des comptes au Costa Rica après son refoulement

Des personnes suivent une visioconférence de Francesca Albanese, rapporteure de l'ONU pour les Palestiniens, contrainte de s’adresser à l'auditoire depuis l’aéroport international de San José, les autorités lui ayant refusé l’entrée sur le territoire, le 27 novembre 2026 au Costa Rica ( AFP / Ezequiel BECERRA )

La rapporteure de l'ONU pour les Palestiniens, Francesca Albanese, a prévenu vendredi le gouvernement du Costa Rica qu'il aurait à répondre des "fausses" accusations de liens avec le terrorisme invoquées pour lui interdire l'entrée dans le pays la veille.

Mme Albanese a pris la parole depuis l'aéroport desservant San José, la capitale, où elle est arrivée jeudi pour recevoir un titre de docteure honoris causa à l'Université du Costa Rica, un prestigieux établissement public dont la cérémonie s'est finalement déroulée par visioconférence.

La rapporteure spéciale de l'ONU accuse de longue date Israël de génocide et de crimes de guerre dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Les services costariciens de l'immigration l'ont bloquée jeudi à la frontière, arguant qu'elle faisait "l'objet d'une alerte internationale en raison de liens avec des actes terroristes".

"Je suis profondément indignée que le gouvernement costaricien ait diffusé de fausses informations me liant au terrorisme", a déclaré Mme Albanese au cours de la cérémonie en ligne.

"Défendre les droits humains, ce n'est pas du terrorisme, et le gouvernement répondra de ces insinuations comme il se doit dans un État de droit", a-t-elle ajouté.

Francesca Albanese, rapporteure de l'ONU pour les Palestiniens, s’adresse à l'auditoire depuis l’aéroport international de San José, les autorités lui ayant refusé l’entrée sur le territoire, le 27 novembre 2026 au Costa Rica ( AFP / Ezequiel BECERRA )

De nationalité italienne, Mme Albanese est une rapporteure indépendante nommée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais qui ne représente pas l'organisation lorsqu'elle exprime des analyses ou des opinions.

Elle fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis en lien avec ses critiques sur le traitement réservé aux Palestiniens par Israël, et figure sur une liste noire internationale l'empêchant d'utiliser des cartes de crédit américaines ou d'effectuer de nombreuses opérations bancaires.

"Jour sombre"

"Le Costa Rica a décidé de sceller ses relations avec l'Israël de l'apartheid", a-t-elle dénoncé.

La présidente costaricienne Laura Fernandez est une proche alliée du président américain Donald Trump. Depuis sa prise de fonctions en mai, elle a également entamé un rapprochement avec Israël.

La présidente du Costa Riocar, Laura Fernandez, lors d'une conférence de presse à San José, le 22 juillet 2026 ( AFP / Ezequiel BECERRA )

Plus tôt dans la journée, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit "vivement préoccupé" par le refoulement de Mme Albanese, appelant les autorités "à reconsidérer cette décision de toute urgence et à l'autoriser à entrer dans le pays".

Le ministre italien des Affaires étrangères a de son côté indiqué avoir demandé "à plusieurs reprises" aux autorités costariciennes de faciliter son entrée dans le pays.

La Cour constitutionnelle a prononcé une mesure conservatoire ordonnant aux services de migration de s'abstenir de forcer Francesca Albanese à quitter le pays, le temps d'examiner l'affaire sur le fond.

Jeudi soir, l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, avait salué la démarche du Costa Rica, jugeant que "ceux qui exploitent leur mandat de l'ONU pour diffuser une propagande ignoble, légitimer des organisations terroristes (...) doivent en répondre".

Plus de 74.700 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée en réaction aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023 qui ont fait plus de 1.200 morts.

Un cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis est en vigueur depuis octobre 2025, mais les frappes israéliennes se poursuivent quasi quotidiennement.

En lui remettant la distinction vendredi, le recteur de l'Université du Costa Rica, Carlos Araya, a évoqué "un jour sombre". "Ils pourront empêcher sa présence physique, mais ils ne pourront pas empêcher (...) son combat pour la dignité humaine", a-t-il affirmé en référence à la rapporteure de l'ONU.

Opposition et organisations de la société civile dénoncent une dérive autoritaire et une hausse de la violence sous les deux derniers gouvernements de droite du Costa Rica, pays longtemps considéré comme l'un des plus stables et des plus sûrs d'Amérique latine.

L'incident survient alors que l'ancienne vice-présidente du Costa Rica, Rebeca Grynspan, brigue le poste de secrétaire générale de l'ONU.