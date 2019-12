La raffinerie de Grandpuits, la seule d'Ile-de-France, pourrait être mise à l'arrêt

À la raffinerie Total de Grandpuits (Seine-et-Marne), les salariés ont voté lundi la reconduction de leur mouvement jusqu'au 30 décembre. Depuis le 5 décembre, le site produit toujours du carburant mais aucune goutte ne sort du site puisque les salariés bloquent les expéditions. Aucun client n'est livré depuis cette raffinerie considérée comme stratégique en Ile-de-France. Alors, Total stocke ses produits, sur place et dans son dépôt de Gargenville (Yvelines). Pour l'instant, l'arrêt n'est pas enclenché, contrairement à ce que laissaient entendre des grévistes lundi.Mais à force de remplir, il arrivera bien un moment où les stocks seront pleins et qu'il n'y aura plus de place. Justement, les salariés pensaient que la reconduction de leur mouvement entraînerait la procédure d'arrêt du site. Seule la direction a le pouvoir de faire. Mais la procédure d'arrêt n'a pas été enclenchée ce mardi matin. « La direction nous a dit ce lundi en préambule de notre assemblée générale que si on continuait notre mouvement, elle lancerait les consignes d'arrêt pour défaut de stocks, donc parce qu'il n'y a plus de places dans les bacs, explique Adrien Cornet (CGT). Mais ce n'est pas le cas. La direction ment donc aux salariés sur l'état des stocks. Mais notre mot d'ordre ne changera pas. À terme, cela va amener à l'arrêt des installations. »Il faut dire que Total entretient le flou. « Si au 30 décembre, l'assemblée générale continue à prolonger le blocage des expéditions, il faudra se poser la question s'il faut procéder à un arrêt ou pas, fait ainsi savoir l'entreprise ce mardi. Le 30 décembre, on le saura. »L'arrêt total prendra quatre à cinq joursEn attendant, c'est le statu quo. Et si la direction appuie sur le bouton « arrêt » de la raffinerie le 30 décembre, l'arrêt total de la production prendra encore quatre à cinq jours. Il en faudra au moins autant, quand elle ...