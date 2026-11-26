La querelle sur la gouvernance du géant indien Tata devant la justice

( / Sajjad HUSSAIN )

Deux fondations qui contrôlent le conglomérat géant indien Tata ont requis devant la justice l'annulation de la reconduction de son patron actuel, nouvel épisode de la guerre de succession qui agite depuis des mois la direction de l'entreprise familiale.

Une majorité des membres de ces deux fondations ont décidé mercredi de porter plainte contre la prolongation de cinq ans du mandat de l'actuel PDG N. Chandrasekaran, a confirmé à l'AFP une source proche du dossier ayant requis l'anonymat.

La tempête qui secoue la direction du groupe de 185 milliards de dollars - propriétaire de Jaguar ou Land Rover, assembleur d'iPhone et champion des télécoms - a débuté en septembre dernier.

Ce mois-là, le conseil d'administration du fonds Tata Sons a imposé la reconduction de M. Chandrasekaran, contre l'avis de Tata Trusts, la structure philanthropique qui possède 66 % des parts de Tata Sons, aux mains de l'héritier Noel Tata.

Ce dernier contestait la prolongation du mandat du PDG, inquiet des pertes financières de plusieurs filiales, de la pertinence de certains investissements du groupe et d'un projet d'introduction en Bourse.

"La plainte a été déposée aujourd'hui" devant un tribunal de la capitale financière indienne Bombay, a indiqué jeudi la source proche du dossier.

Elle vise à faire déclarer la nomination de M. Chandrasekaran "nulle et non avenue" en raison d'une violation des règles de gouvernance de la société, ont rapporté jeudi plusieurs médias indiens.

Cette querelle de gouvernance intervient alors que Tata est fragilisée par le recul des profits de Tata Consultancy Services, numéro un indien des technologies de l'information, et les difficultés de sa filiale Air India.