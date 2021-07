La quatrième vague de Covid-19 est une "épidémie de jeunes", assure Olivier Véran

Plus contaminés car moins vaccinés que leurs aînés, les jeunes ont moins de chances de faire une forme de grave du Covid-19. Mais ils peuvent contaminer les plus âgés, souligne le ministre de la Santé, qui a de nouveau appelé mardi matin sur RTL à se faire vacciner.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 7 juillet 2021 à Paris. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Face à "un virus qui contamine à la vitesse de l'éclair", le Conseil des ministres a adopté lundi 19 juillet le projet de loi comprenant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire . "La quatrième vague est là" , a assuré mardi 20 juillet au micro de RTL Olivier Véran, confirmant les propos du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal la veille.

"Ce qui change, comparé aux premières vagues, c'est que le virus va très vite et est beaucoup plus contagieux", notamment à cause du variant Delta, a expliqué le ministre de la Santé. "On est entre 100 à 130% d'augmentation des cas" , a-t-il détaillé. "Je reste très vigilant", a-t-il assuré, les indicateurs d'admissions à l'hôpital ayant recommencé à légèrement augmenter.

Evolution en France du nombre de nouveaux cas, hospitalisations, entrées en réanimation, décès et injections quotidiennes de vaccins, totaux et tendances pour ces cinq indicateurs, au 18 juillet ( AFP / )

A l'heure actuelle, cette quatrième vague est "une épidémie de jeunes" , moins vaccinés que les plus âgés et donc logiquement plus susceptibles d'être contaminés, a-t-il affirmé. "C'est-à-dire que les 20-30 ans, dans certains départements, sont ceux qui ont le taux d'incidence le plus élevé". Dans les Pyrénées-Orientales, département le plus touché de France métropolitaine, l'incidence a atteint un taux de 1.320 pour cette tranche d'âge, selon Covid-Tracker, rapporte BFMTV . Concrètement, cela signifie qu'en une semaine, plus de 1% des jeunes de ce département ont été testés positifs au Covid-19.

"La bonne nouvelle, c'est qu'ils font moins de formes graves" , même s'ils "peuvent faire des Covid longs", a ajouté Olivier Véran. Mais, les jeunes peuvent ensuite contaminer les plus âgés ou les plus fragiles. "Je constate aussi une hausse du taux d'incidence chez les plus âgés", a en effet précisé le ministre de la Santé.

Olivier Véran a ainsi de nouveau appelé les Français à se faire vacciner, rappelant que 15% de la population fragile ne l'était pas encore. "Plus nous nous vaccinons, plus nous freinons le virus, plus nous limitons les risques de constater un impact sanitaire dans quelques semaines. C'est maintenant qu'il faut agir" , a-t-il martelé.

Pas une "vague", mais un "tsunami" sans le vaccin

Alors que l'extension du pass sanitaire suscite la colère de certains, Olivier Véran a rappelé qu' "à l'individualisme, nous préférons la responsabilité collective" , et que l'objectif était d'atteindre l'immunité collective.

"Nous devons sortir de cette épidémie. Nous avons un moyen extraordinaire pour en sortir de cette épidémie. Si nous n'avions pas eu le vaccin avec le variant Delta, on ne parlerait pas de vague. Gabriel Attal a je crois parlé à juste titre de tsunami" , a-t-il estimé.

"Si nous n'avions pas eu le vaccin pour protéger les plus fragiles, je ne suis même pas sûr qu'un confinement généralisé aujourd'hui nous permettrait de protéger nos hôpitaux et de sauver autant de vies que nous avons pu sauver au cours de l'année 2020", a jugé le ministre de la Santé. "Donc il y a urgence à se faire vacciner", a-t-il répété.

Cartes représentant les départements où la mutation L452R, présente dans le variant Delta, était majoritaire au 15 juin, 1er juillet et 15 juillet, selon des données publiées par Santé publique France ( AFP / )

D'après la Direction générale de la santé, le cap de 45% de la population totale entièrement vaccinée a été atteint dimanche . Par ailleurs, 37.523.594 personnes ont reçu au moins une injection (soit plus de 55,7% de la population totale).