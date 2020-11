La quarantaine de joueurs de Roberto Mancini (Italie) avant la Pologne

Lui-même à l'isolement après avoir été contaminé par le coronavirus, Roberto Mancini a dû appeler 44 joueurs en une semaine pour faire face aux innombrables absences (dues au Covid, et aux blessures) impactant son groupe. Un bordel incroyable.

#Azzurri ??#Mancini calls up #Bastoni, #Ferrari and #Zaccagni. Team to hold first training session at 16:00 CET? https://t.co/nC6A6N7RTCThe Head Coach has bolstered his squad ahead of Wednesday's friendly against #Estonia ??#VivoAzzurro pic.twitter.com/slZZN5rHmy -- Italy ???? (@azzurri) November 9, 2020

Le saviez-vous ? L'expression "" prend sa source dans l'attitude des ânes qui, au début du XIXsiècle, s'incrustaient sans invitation officielle dans les moulins pour y transporter le grain à moudre. Plus d'un siècle plus tard, la situation n'est pas la même au sein de la sélection italienne puisqu'il ne s'agit pas d'âne mais de footballeurs et que ces derniers ont bien reçu un courrier de convocation avant de se pointer pour un instant de labeur moins pénible. Mais les allées et venues, elles, semblent tout aussi innombrables.Car en ce milieu de mois de novembre, la Botte doit faire face à un nombre d'imprévus assez incroyables. Lui-même à l'isolement et donc absent du banc pour le choc contre la Pologne après avoir avoir contracté le coronavirus, Roberto Mancini avait pourtant fait dans l'anticipation. Avant l'amical contre l'Estonie, l'entraîneur avait en effet communiqué une liste de... 41 joueurs. Un groupe complété de trois éléments supplémentaires (Alessandro Bastoni,