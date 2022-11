La Pulga et le Renard

En 1678, il abusait le Corbeau à coups de quatrains. En 2022, pour enfumer la Pulga, le Maître Renard a choisi un bon vieux quatre-un-quatre-un. Le résultat est le même : une fable à enseigner dans toutes les écoles de football. Sa morale ? Tout grand joueur dépend de ceux qui l'entourent.

Maître Messi, sur son trône juché,Détenait le destin d'une nation.Maître Renard, chemise blanche repassée,Lui fit à peu près cet affront :Eh dis donc, Señora Pulga,Que tu es isolée ! Que tu me sembles seule !Sans blaguer, si tes petites guiboles,Comptent sur les passes de De Paul,De tes rêves de titre on va faire du petit bois.À ces provocs', Leo répond par un péno,Et pour gérer ce un-zéroIl jure par deux mecs : Otamendi-Romero.Le Renard s'en amuse, et dit : Mon bon garçon,Sachez que tout champion,Possède une charnière digne de ce nom.Deux tirs cadrés, deux buts : le beau Renard exulte.La Pulga, sevrée et battue,Comprit, à son grand dam, qu'elle jouait avec des buses.