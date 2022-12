information fournie par So Foot • 19/12/2022 à 06:00

La Pulga et la Tortue

De l'art d'être prévoyant et d'entreprendre les choses à temps, sous peine de se retrouver le bec dans l'eau. Si on jouait encore à la soûle ou au Quico Del Calcio - deux des ancêtres du football - en 1668, quand la Fourmi l'a enseignée à la Cigale, cette morale vaut toujours 354 ans plus tard, et Kylian Mbappé l'a appris aux dépens de la Pulga Leo Messi ce dimanche en finale du Mondial. Fâcheux, quand d'aucuns voient en nous le sosie officiel de Donatello et qu'on est donc supposé savoir, comme toute tortue qui se respecte, qu'il faut toujours partir à point.

La Pulga, croyant enfinAu destinApparut bien déroutéeQuand la révolte fut sonnée.Plus un seul gentil pénoNi coup franc bien à propos.Elle se fit alors rendre bèguePar la Tortue sa collègueDécidée à lui chiperLa vedette et le trophéeQu'importe l'âge, le pedigree.Son pote de Bondy lâché,Dans l'arène pro-Argentine,Pense même poser la clim.Mais la Pulga n'a plus le tempsCe titre, c'est ici, maintenant."Que faisiez-vous, durant une heure ?Lâche-t-elle au testudinidé.- On dansait, sans âme, tout guèzes.- Vous dansiez ? Comme Martinez !Eh bien ! Pleurez à présent." Lire la suite de l'article sur SoFoot.com