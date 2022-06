La protection des océans : bien plus qu’une nouvelle thématique d’investissement. Crédit photo : Adobe Stock

Alors que nous célébrons en juin la journée mondiale des océans, retour sur quelques initiatives de l'industrie de la gestion d'actifs prenant en compte la biodiversité marine.

Responsabilité des investisseurs : les sociétés de gestion tirent la sonnette d'alarme

Il n'y a pas si longtemps, les financiers observaient et commentaient principalement les interventions des Banques Centrales, l'assemblée générale annuelle de Berkshire Hathaway ou encore les résultats des entreprises. Désormais, ils s'intéressent également aux Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21, COP26…) ou plus récemment, au One Ocean Summit qui s'est tenu en février dernier. « L'ensemble des investisseurs ne peut l'ignorer comme l'illustre l'article 29 de la loi Energie et Climat en France qui impose aux investisseurs financiers l'obligation de reporting sur la biodiversité dès 2022 (mesure de l'empreinte biodiversité et de la contribution à la réduction des impacts sur la biodiversité) », souligne Jean-Philippe Desmartin, Directeur de l'Investissement Responsable chez Edmond de Rothschild AM. En effet, qui dit biodiversité, dit océan, foyer de biodiversité et régulateur du climat.

Mais cela ne fait que quelques années que l'on commence à entendre davantage parler de biodiversité. « On ne parle véritablement de la pollution par le plastique que depuis que le documentaire de la BBC Blue Planet a mis en évidence les dommages causés aux océans, pourtant cela a toujours été un problème. Aujourd'hui, une part beaucoup plus importante de la population s'en inquiète et, étonnamment, la crise de la Covid a accéléré le phénomène. La jeune génération semble beaucoup s'intéresser à ces problèmes : pour la plupart des personnes que nous recrutons aujourd'hui, c'est une évidence », indique Gabriel Micheli, Senior Investment Manager et gérant de la stratégie Global Environmental Opportunities chez Pictet AM, qui n'aurait pas misé sur un changement aussi soudain dans cette direction il y a dix ans.

La protection des océans au cœur des stratégies d'investissement

Certaines sociétés de gestion intègrent directement ces enjeux au sein de leur approche d'investissement. Après la publication en 2019 des empreintes « eau », « alimentation durable » et « sociale pour une transition juste » du fonds actions de la gamme « Transition Durable », Meeschaert Amilton AM publie depuis 2020 une « Empreinte Océans » au sein du fonds MAM Transition Durable Actions. Elle met en perspective les enjeux écologiques et économiques de la préservation des océans, ainsi que les solutions apportées par les entreprises investies dans le fonds pour réduire les pressions exercées sur la biodiversité marine. « Cela apporte de nouveaux éclairages sur l'impact des rejets des eaux usées et sur les conséquences de la surpêche sur la biodiversité marine », précisent les gérants Guillaume Chaloin et Aurélien Taïeb qui cherchent à investir dans des entreprises innovantes, qui apportent des solutions aux principaux facteurs de dégradations des océans (la pollution plastique, la prolifération des espèces invasives, la surpêche et la contamination par les eaux usées et polluées).

Depuis peu, certains acteurs proposent même des fonds dédiés à une stratégie de préservation des océans comme DWS Concept ESG Blue Economy lancé en mars 2021 ou encore CPR Invest – Blue Economy, qui a obtenu son agrément il y a quelques jours. Les acteurs semblent donc confiants en l'avenir de cette offre. « C'est un fonds thématique, à impact, et article 9 SFDR : il a tous les ingrédients du succès de CPR AM », confie son Directeur Général Olivier Mariée.

De son côté, Sanso IS a choisi de lancer un fonds en partenariat avec deux associations reconnues pour leurs actions de sensibilisation, de défense de l'environnement et de protection des océans : l'Institut Océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, et la Surfrider Foundation Europe. Ce partenariat prévoit que la société reverse chaque année l'équivalent de 10 % des frais de gestion de Sanso Objectif Durable 2024.

Et l'histoire d'amour entre les financiers et la mer ne s'arrête pas aux écrans d'ordinateur. En novembre dernier, le bateau Primonial a franchi la ligne d'arrivée de la 15ème édition de la Transat Jacques Vabre : Normandie Le Havre en première position de la catégorie Ocean Fifty, tandis que le Maxi Edmond de Rothschild terminait vainqueur en catégorie Ultime.