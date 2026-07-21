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La proposition de Trump à Infantino dont on aurait pu se passer
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 11:33

La proposition de Trump à Infantino dont on aurait pu se passer

La proposition de Trump à Infantino dont on aurait pu se passer

On appelle ça « une idée de merde ». Seulement deux petits jours après la fin de ce rouleau compresseur de 104 matchs, Donald Trump s’est réjoui de la compétition qu’il a organisée (en compagnie du Mexique et du Canada, c’est toujours bon de le rappeler) : « Il n’y a jamais rien eu de tel, qu’importe l’événement », se félicite-t-il, ce lundi, sur le tarmac de l’aéroport de New York. […] Cette Coupe du monde était quatre fois plus réussie que n’importe laquelle auparavant. On parle peut-être même de cinq fois, d’après ce qu’on m’a dit aujourd’hui. » Réussie par rapport à quoi ? On ne sait pas.

On remet le couvert ?

Le président des États-Unis a tellement kiffé le soccer durant ce long mois qu’il est partant pour réorganiser un Mondial de son vivant. Il a confié avoir envoyé un message à Gianni Infantino pour lui soumettre l’idée : « J’ai eu une super idée pour Gianni. Je lui ai dit : ’ Tu dois faire deux pays.’ Alors annonce-nous à nouveau la prochaine fois, et annonce un autre pays ensuite, ça atténuera la colère et le choc » , explique-t-il sur Fox News .…

EM pour SOFOOT.com

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