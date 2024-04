La promo 2024-2025 des futurs entraîneurs diplômés dévoilée

Premiers de la classe.

La FFF a dévoilé ce vendredi la liste des 11 entraîneurs admis à la promo 2024-2025 du Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF). Parmi les nommés, on retrouve l’ancien international Alou Diarra (actuel coach de la réserve de l’ESTAC) et Ahmed Kantari, demi-finaliste de la Coupe de France avec Valenciennes. Deux techniciens de D1 Arkema, Jocelyn Précheur (PSG) et Amandine Miquel (Stade de Reims). Ou encore, le vainqueur de la CAN 2023, Émerse Faé.…

