La prolongation de Mac Allister à Liverpool dans l’impasse

Tic-tac, tic-tac… Arrivé sur les bords de la Mersey en 2023, Alexis Mac Allister n’a toujours pas prolongé à Liverpool et ça ne semble pas forcément sur la bonne voie. Avant de donner la victoire à son équipe face à l’Atlético de Madrid, mercredi soir, lors de la première journée de Ligue des champions, l’Argentin s’est confié sur ces négociations (ou plutôt cette absence de pourparlers) alors que son contrat arrive à échéance dans deux ans.

Plusieurs offres dans l’été

« Il n’y a pas eu de discussion directe avec moi. Cela s’est fait par l’intermédiaire de mon agent. Je ne veux pas leur prêter des propos que les dirigeants n’ont jamais tenus, mais ce que j’ai compris de mon agent, c’est qu’ ils n’étaient pas en mesure de renouveler mon contrat » , a déploré le milieu de terrain.…

EL pour SOFOOT.com