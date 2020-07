La prolongation de Layvin Kurzawa au PSG : bonne ou mauvaise idée ?

À la surprise générale, Layvin Kurzawa ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été. En fin de contrat le 30 juin, le latéral gauche a signé un nouveau bail jusqu'en 2024 avec le club de la capitale. Un choix incompréhensible de la part des dirigeants parisiens ? Ça reste à voir. L'international français a en tout cas l'opportunité de prouver à ses détracteurs qu'il est loin d'être une calamité.

Ne chassez pas le naturel

"Je l'ai connu très jeune, il n'avait pas toujours l'hygiène de vie d'un footballeur professionnel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même Kurzawa." Bruno Irles

La rumeur sonnait déjà comme une blague, la confirmation a fini de susciter critiques et moqueries. En début de semaine, le Paris Saint-Germain a officialisé ce que personne - à commencer par l'entourage du joueur, visiblement - n'attendait : une prolongation de quatre années pour Layvin Kurzawa, assortie d'une revalorisation salariale conséquente. Une sacrée surprise, tant le latéral gauche, débarqué en 2015 dans la capitale, semblait promis à une première aventure à l'étranger. Un coup dans le viseur d'Arsenal, un autre dans celui de l'Atlético de Madrid ou de l'Inter, le joueur en fin de contrat avait le droit à son lot de rumeurs plus ou moins crédibles depuis plusieurs mois., confie Bruno Irles, son ancien formateur à Monaco, qui a gardé contact avec son poulain.Et si cette prolongation inattendue était finalement une bonne nouvelle pour le PSG ?Depuis le début de son aventure parisienne, Kurzawa s'est habitué à en prendre plein la tronche. Présenté comme un très bon coup à son arrivée au PSG en 2015 (contre 25 millions d'euros), le défenseur français a fini par devenir le punching ball préféré des supporters parisiens. Le joueur ne fait pas l'unanimité, l'homme non plus. Sauf chez ceux qui l'ont connu.