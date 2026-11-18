La production mondiale de vin proche de son plus bas record en 2026, le climat a pesé

Face à la baisse de la consommation de vin, les viticulteurs sont confrontés à des décisions difficiles concernant les vendanges.

par Sybille de La Hamaide

PARIS, 18 novembre (Reuters) - La production mondiale de vin est restée ‌proche de ses plus bas niveaux historiques en 2026, enregistrant ainsi une quatrième année consécutive de production inférieure à la moyenne, la chaleur, la sécheresse et le ​gel ayant fait baisser les rendements dans les principales régions productrices.

Dans ses premières estimations pour cette année, l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a évalué mercredi la production mondiale de vin 2026 à environ 225 millions d'hectolitres, soit l'équivalent de quelque 30 milliards de bouteilles classiques.

Ce chiffre est légèrement inférieur ​à celui de l'année dernière et pratiquement inchangé par rapport à 2024, année où la production était tombée à son niveau le plus bas depuis 1961.

Le changement climatique a une nouvelle fois été le ​principal facteur d'explication de la baisse enregistrée cette année, a déclaré le directeur ⁠général de l'OIV, John Barker.

"En raison de l'impact climatique, les pays n'ont pas tous connu la même situation. Il n'existe aucune année où ‌soit tout le monde a eu une bonne récolte, soit tout le monde a eu une mauvaise récolte", a-t-il dit à Reuters.

BAISSE DE LA DEMANDE

La baisse de la production s'explique également par le fait que les viticulteurs ont arraché des vignes ​dans les principaux pays producteurs - la France, l'Espagne ou encore ‌les pays d'Amérique du Sud - afin d'adapter une offre excédentaire à une demande en baisse, notamment en ce ⁠qui concerne le vin rouge.

En 2025, la consommation mondiale a ainsi reculé de 2,7% pour s'établir à 208 millions d'hectolitres, principalement en raison d'une hausse du coût de la vie à travers le monde.

"Le vin est avant tout un produit de luxe. Lorsque le budget des ménages se resserre, le vin fait ⁠partie des dépenses sur lesquelles les ‌gens font des économies", a noté John Barker, notant que l'évolution des modes de vie jouait également un rôle.

"Auparavant, les ⁠gens préféraient parfois se retrouver autour d'un verre de vin plutôt que de se dire bonjour par SMS", a-t-il ajouté.

John Barker a en outre souligné que ‌les coûts des viticulteurs avaient augmenté, ce qui ne leur a guère laissé de marges de manoeuvre pour baisser leurs prix.

ANNÉE MITIGÉE ⁠DANS L'UE, NOUVEAU RECUL AUX USA

Dans l'Union européenne, qui représente environ les trois cinquièmes de la production mondiale ⁠de vin, la production est vue en ‌hausse de 1% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 137 millions d'hectolitres.

Ce chiffre reste toutefois bien inférieur à la moyenne, en raison notamment de ​la chaleur record subie par nombre de pays européens au cours de l'été.

L'Italie, premier ‌producteur mondial, s'attend à une production en baisse après les canicules à répétition.

La France a légèrement revu à la hausse ses prévisions de production au début du mois, mais la récolte ​reste en passe d'être l'une des pires jamais enregistrées.

De leur côté, l'Espagne et la Roumanie ont connu un rebond.

Les États-Unis s'orientent vers une troisième année consécutive de baisse, avec une production en recul de 5% par rapport à 2025, les conditions météorologiques ayant perturbé le développement des raisins en Californie, ⁠principal État viticole du pays.

Dans l'hémisphère Sud, la bonne tenue de l'Afrique du Sud n'a pas suffi à compenser la forte baisse enregistrée en Australie, où la sécheresse, le gel, les vagues de chaleur et les inondations ont pesé.

Le changement climatique présente toutefois un aspect positif pour les viticulteurs : certains pays touchés par la sécheresse, comme la France, font ainsi état d'une excellente qualité des vins cette année malgré des volumes faibles.

"Évidemment, à l'échelle mondiale, le changement climatique n'est pas une bonne chose, mais pour le secteur viticole, il donne un élan à davantage d'innovation dans les méthodes de production", a noté John Barker.

(Version ​française Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)