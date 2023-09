La production industrielle de cadres de vélo en France relancée dans les Vosges

Une entreprise vosgienne de vélos à assistance électrique (VAE) a relancé le savoir-faire français de la fabrication de cadres de vélo, qui avait été délaissé ces dernières décennies, a-t-elle annoncé mercredi.

Même si de nombreux artisans en France - dont certains dans les Vosges - créent des vélos de toutes pièces en circuit court, le savoir-faire de la production industrielle de cadres avait été "délaissé en France depuis des années", a rappelé Greg Sand, co-fondateur de l'entreprise Moustache Bikes, à l'occasion du lancement d'un nouveau modèle de la marque.

Les cadres des vélos industriels viennent aujourd'hui principalement de Chine ou de Taïwan. "Fabriquer un cadre de manière industrielle en France ne se fait plus" depuis une quarantaine d'années, abonde Emmanuel Antonot, deuxième co-fondateur de l'entreprise.

A l'époque, le bassin stéphanois produisait des cadres en France.

Alors, si tout est parti d'un "rêve", celui de pouvoir créer un vélo "au plus proche de chez nous" et "en circuit court" selon M. Sand, faire renaître ces savoir-faire aura pris trois ans aux équipes de l'entreprise vosgienne et à ses partenaires, avec des adaptations nécessaires d'installations déjà existantes.

Ils ont pu s'appuyer sur un partenariat avec Les fonderies du Midi, entreprise basée à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ce qui est "rare dans le monde du vélo", selon M. Antonot: il a fallu "tout recréer avec eux pour s'adapter aux contraintes" de la création d'un vélo, afin de créer "une pièce sans soudure", à la "rigidité excellente".

Plus près encore de l'atelier de Thaon-les-Vosges, des partenariats ont été noués avec l'entreprise Elcam, à Poligny (Jura), qui s'occupe de l'usinage, et avec la société de peinture Colibru, en Alsace, qui utilise un "processus nouveau" de peinture en poudre électrostatique.

"Avant, le cadre parcourait 15.000 kilomètres. C'est moins de 1.000 maintenant", se félicitent les fondateurs de Moustache.

Le vélo n'a toutefois pas pu être entièrement créé en France, l'entreprise disposant de partenariats avec de grandes marques, allemande pour les pneumatiques ou italienne pour les selles, par exemple. Il est toutefois entièrement assemblé à Thaon-les-Vosges.

Onze ans après sa création, Moustache Bikes a réalisé 130 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et compte près de 150 salariés.

Outre l'Hexagone, l'entreprise vosgienne compte également sur des débouchés en Allemagne ou aux Pays-Bas, où le vélo électrique est largement implanté, ou encore sur le marché suisse.

En France il s'est vendu 738.454 VAE l'année passée, soit plus d'un vélo sur quatre, selon les chiffres de l'Union Sport & Cycle, qui représente le secteur. Les grandes enseignes sportives (Décathlon, Intersport) ont notamment connu une croissance inédite de leurs ventes, avec des gammes bon marché.