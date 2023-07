La production française de blé dur attendue à son plus faible niveau depuis 20 ans

La production française de blé dur, la céréale des pâtes et de la semoule, est attendue cette année à son plus faible niveau depuis 2003 en raison d'une baisse des surfaces cultivées, rapporte mardi le service statistique du ministère de l'Agriculture.

La récolte nationale de blé dur, qui a débuté fin juin, est estimée à 1,3 million de tonnes, en baisse de 3,6% sur un an mais surtout de 14,9% par rapport à la moyenne quinquennale 2018-22, selon un bilan publié par Agreste.

"Le millésime 2023 serait donc le plus faible depuis 2003", à égalité avec celui de 2020, indique Agreste.

"La baisse de la production est liée à celle des surfaces" (242.000 hectares), au plus bas depuis 1995.

La France est le deuxième producteur européen de blé dur derrière l'Italie. En général, les trois quarts de la production sont exportés, selon l'interprofession Intercéréales.

A l'échelle de l'Union européenne, la production de blé dur est attendue en légère hausse du fait d'une meilleure moisson italienne.

Quant au blé tendre, la céréale du pain, la récolte française est attendue dans les volumes habituels, à 35 millions de tonnes (+3,9% sur un an et +1,8% par rapport à la moyenne quinquennale). Le record remonte à 2015 avec plus de 40 millions de tonnes.

"Cette production est portée par la hausse conjointe des surfaces (+1,5% par rapport à 2022) et du rendement (+2,3%)", observe le service statistique, qui estime le rendement national à 73,4 quintaux par hectare.

La France était le cinquième exportateur mondial de blé tendre en 2021-22.

En dépit des inquiétudes climatiques, "les pluies du mois de juin ont été bénéfiques aux cultures" même si elles ont couché les tiges par endroits, selon Agreste.

Dans l'UE, l'Espagne et l'Italie ont souffert de la sécheresse au début du printemps puis "de fortes pluies fin mai et début juin". Quant à la Suède et au Danemark, ils accusent un "stress hydrique continu" qui "altère le potentiel de rendement", relève Agreste.

Malgré la sécheresse, la production céréalière de l'UE est attendue en hausse par rapport à la moyenne quinquennale.

La production française de colza est quant à elle estimée à 4,6 millions de tonnes (+2,5% sur un an et +18,2% par rapport à la moyenne quinquennale), portée par l'augmentation du nombre d'hectares consacrés à la culture alors que le rendement est en baisse sur un an.