La production de la nouvelle Peugeot 308 débute à l'usine Stellantis de Mulhouse

Peugeot ouvre les commandes de sa nouvelle 308, disponible également en version break. La production se fera à l'usine Stellantis de Mulhouse dans une usine dernier cri où les différents modèles pourront être fabriqués sur la même chaîne de production, au gré des commandes. Les anciennes 308 étaient, elles, assemblées sur le site de Sochaux.

L'usine Stellantis, dans laquelle plus de 200 millions d'euros ont été investis pour la moderniser, pourra donc produire les différentes variantes de carrosserie et de motorisation, les 308 étant disponibles en versions thermiques, essence et diesel, et électriques. "L'usine s'est complètement transformée ces dernières années pour devenir de plus en plus agile, et aujourd'hui on fabrique actuellement plus de 40% de véhicules hybrides à Mulhouse, et si l'évolution devait se poursuivre on est capable de produire jusqu'à 100% de véhicules hybrides", a souligné Thierry Robert, le directeur de l'usine de Mulhouse, à l'occasion de la présentation de la nouvelle version break de la 308, dont les commandes s'ouvriront à l'automne pour des premières livraison en fin d'année.

"Actuellement, nous fabriquons 350 véhicules par jour, sur une seule équipe à une cadence de 52 véhicules par heure et avec la montée en cadence de la 308, nous allons créer une deuxième équipe et porter notre potentiel de production à 700 véhicules par jour", a également indiqué Thierry Robert.