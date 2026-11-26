La prochaine cérémonie des étoiles du guide Michelin sera diffusée à la télévision

Les chefs lors de la cérémonie du guide Michelin 2026 à Antwerp en Belgique le 4 mai 2026 ( BELGA / MAARTEN WEYNANTS )

La prochaine cérémonie des étoiles du Guide Michelin se tiendra le 1er mars à Lyon et sera diffusée pour la première fois en direct à la télévision, sur France 3, ont annoncé jeudi les organisateurs.

La remise des prix du célèbre guide rouge prendra la forme d'une grande fête orchestrée par Thierry Reboul, qui avait dirigé la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

"Ce qui est important, c'est de porter la dimension populaire de la gastronomie à l'écran", a souligné Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin, lors d'une conférence de presse aux côtés du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke.

Pour ce dernier, "c'est une énorme fierté de recevoir le Guide Michelin et ses étoiles" à Lyon "capitale de la gastronomie mondiale" héritière des mères lyonnaises et de Paul Bocuse, et plus largement dans une région dont les restaurants totalisent "135 étoiles", dont sept établissements trois-étoiles.

Lors de la cérémonie 2026, le seul restaurant à avoir décroché un troisième macaron était Les Morainières, en Savoie.

Pour Thierry Reboul, "il manquait un grand rendez-vous gastronomique" à la télévision, au milieu des cérémonies dédiées au cinéma, au théâtre ou à la musique, alors que la popularité des émissions culinaires reflète l'intérêt des Français pour la bonne chère.

"Pourquoi est-ce qu'on y avait pas pensé avant, tant ça paraît naturel", s'est interrogé en souriant Laurent-Eric Le Lay, directeur des Sports et Evénements pour le groupe France Télévisions.

La cérémonie se tiendra à 21H00 à l'Amphithéâtre 3000 de la Cité internationale de Lyon. L'idée d'ouvrir quelques places au grand public est à l'étude, selon Gwendal Poullennec.

En mars 2026, la cérémonie s'était tenue à Monaco, après Metz l'an passé.