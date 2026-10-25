La prix Nobel Maria Corina Machado est rentrée au Venezuela

La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, a annoncé dimanche être rentrée dans son pays après avoir passé près d'un an dans la clandestinité à l'étranger.

"Je suis là. Avec vous tous", a écrit la lauréate du prix Nobel de la paix sur les réseaux sociaux.

Le retour de l'opposante à Caracas risque de tendre les relations avec l'administration Trump aux États-Unis, qu'elle s'efforçait de rallier à sa cause avant même que celle-ci ne destitue le président Nicolas Maduro en janvier.

Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la présidente par intérim Delcy Rodriguez, ancienne adjointe de Nicolas Maduro, et s'est félicité des accords conclus sur la production pétrolière et d'autres projets commerciaux menés par des entreprises américaines dans le pays.

Le président américain, qui a jugé en septembre qu'il était prématuré d'envisager des élections démocratiques au Venezuela, a déclaré dimanche qu'il ne savait pas que Maria Corina Machado était rentrée dans son pays. "J'espère qu'elle est en sécurité", a-t-il ajouté.

L'opposante, qui avait fui le Venezuela fin 2025 alors qu'elle était sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire, a déclaré que seul un "gouvernement sérieux et démocratique" pouvait apporter la stabilité dont ont besoin les investisseurs internationaux.

Ce n'est pas l'avis de l'administration Trump, dont le secrétaire à l'Energie, Chris Wright, a co-présidé avec Delcy Rodriguez une cérémonie de signature de contrats énergétiques le mois dernier.

(Rédigé par Vivian Sequera et Sarah Kinosian ; version française Tangi Salaün)