La princesse Kate sortie de l'hôpital après son opération et en convalescence à Windsor

La princesse Kate, le 21 février 2023 à Slough ( POOL / HANNAH MCKAY )

Treize jours après avoir été hospitalisée pour une mystérieuse opération chirurgicale de l'abdomen, la princesse Kate est rentrée chez elle à Windsor où elle passera sa longue convalescence, loin de tout engagement officiel.

"La princesse de Galles est rentrée à son domicile de Windsor (ouest de Londres) pour poursuivre sa convalescence après son opération. Elle fait de bons progrès", a indiqué lundi le palais de Kensington dans un bref communiqué.

"Le prince et la princesse souhaitent remercier chaleureusement toute l'équipe de la London Clinic, en particulier le personnel infirmier dévoué, pour les soins prodigués", a-t-il ajouté.

Un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak a salué "une excellente nouvelle pour la famille royale, et j'en suis sûr, pour le grand public".

Le 17 janvier, l'annonce de l'hospitalisation de Kate, 42 ans, pour une "chirurgie abdominale" avait surpris le Royaume-Uni, d'autant que la palais n'avait pas donné de précision sur le mal dont souffrait l'épouse de l'héritier de la couronne britannique William.

La monarchie avait seulement laissé fuiter le fait qu'il ne s'agissait pas d'un cancer.

Le palais avait précisé qu'elle resterait de 10 à 14 jours à l'hôpital, une durée relativement longue qui avait suscité de nombreuses spéculations dans les tabloïds britanniques, dont la princesse fait souvent la Une.

Kate va désormais passer sa convalescence à son domicile de Windsor - où le prince et la princesse de Galles ont emménagé en 2022 avec leurs trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, pour s'éloigner de l'agitation de Londres.

Durant cette période, censée durer au moins jusqu'à Pâques, le 31 mars, la princesse n'accomplira aucun engagement officiel pour la Couronne.

- Charles encore hospitalisé -

Pendant ses 13 jours d'hospitalisation, la princesse a reçu la visite de son époux William, qui a allégé son emploi du temps pour donner la priorité à sa famille.

Des policiers devant l'entrée de la London Clinic, le 29 janvier 2024 à Londres ( AFP / Adrian DENNIS )

Si d'autres membres de la famille royale - comme Sophie, duchesse d'Edimbourg et épouse du prince Edward, le frère du roi - ont pris le relais de William et Kate, le retrait du couple princier vedette, adoré des tabloïds et très populaire auprès des Britanniques, laisse un vide dans l'agenda public bien rempli de la royauté.

Le roi Charles III était également venu saluer Kate vendredi dernier, au moment de sa propre admission dans la même clinique huppée du centre de Londres pour subir une opération programmée de la prostate.

Le monarque de 75 ans, qui a succédé à Elizabeth II en septembre 2022, souffre lui d'une hypertrophie de la prostate, une pathologie bénigne mais qui est le premier ennui de santé du souverain sur lequel le palais communique.

Une transparence qui tranche avec le secret qui a entouré le règne de sa mère, notamment à la fin de sa vie, lorsque sa santé a décliné.

Charles III se trouvait encore à la London Clinic dimanche, son épouse la reine Camilla ayant été aperçue lui rendant visite en milieu de journée.

Le roi avait rendu publique cette intervention afin, selon le palais, d'encourager le dépistage de cette pathologie commune chez les hommes d'un certain âge.

Peu après son opération, la reine avait indiqué à des personnes à l'intérieur de la clinique qu'il "allait bien", selon des médias britanniques.

Lui aussi devra observer "une courte période" de convalescence après son opération, selon le palais de Buckingham.