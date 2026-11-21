La princesse Kate partage son expérience du cancer dans un documentaire

La princesse Kate à Reggio Emilia, le 13 mai 2026 en Italie ( POOL / Antonio Calanni )

La princesse Kate va sortir le 29 novembre un documentaire "profondément personnel" intitulé "Heal" ("Guérir"), dans lequel elle parle du cancer dont elle a été atteinte et de sa vie après la rémission, a annoncé samedi le palais de Kensington à Londres.

"Le cancer vous change", dit la princesse de 44 ans, dans un extrait de ce film de 30 minutes, qui sera diffusé sur la BBC, sur NBC aux États-Unis ainsi que sur des chaînes australiennes et canadiennes.

Le cancer "change votre corps, vous transforme physiquement. Mais il existe une dimension bien plus profonde de ce qu’un diagnostic de cancer modifie en vous", poursuit-elle. "La guérison est un voyage", dit aussi la princesse.

L'épouse de William, l'héritier du trône, a révélé en mars 2024 être atteinte d'un cancer, sans en indiquer la nature, et suivre une chimiothérapie. Elle a annoncé être en rémission en janvier 2025.

Dans les mois suivants, elle a repris graduellement ses engagements publics. Elle s'est rendue cette semaine en Inde avec William pour un voyage officiel.

"Heal" est un documentaire "profondément personnel", écrit le palais de Kensington dans un communiqué.

On voit la princesse de Galles grimper un sommet par une météo tourmentée, dans le cadre du "Three Peaks Challenge". Elle a annoncé en juin avoir gravi en 24 heures les trois plus hauts sommets d'Angleterre, du pays de Galles et d'Écosse, pour une association d'aide aux malades du cancer, la Royal Marsden Cancer Charity, au sein de l'hôpital où elle-même a été traitée.

On la voit aussi à l'hôpital, en train de dialoguer avec des malades du cancer.

Avec ce documentaire, Kate "espère aider d’autres personnes à traverser le diagnostic, la guérison et la vie après le cancer", écrit le palais.

Le diagnostic de Kate avait suivi celui de son beau-père, le roi Charles III, également atteint d’un cancer, révélé en février 2024.

Âgé de 78 ans, Charles continue de recevoir un traitement pour ce cancer dont la nature n’a pas été rendue publique.

Les revenus issus du documentaire "Heal" seront reversés à l’association The Royal Marsden Cancer Charity.