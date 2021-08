La prime d'activité n'a jamais eu autant de bénéficiaires

4,43 millions de foyers ont reçu la prestation en 2020.

(illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Revalorisée suite à la crise sociale des gilets jaunes en 2019, la prime d'activité a bien amorti l'impact de la crise sanitaire quant à son nombre de foyers concernés, selon des chiffres révélés par Les Echos , mardi 3 août.

La prestation sociale, versée aux travailleurs aux revenus les plus modestes, n'a jamais connu un si grand nombre de bénéficiaires. La prime a ainsi été versée à 4,43 millions de foyers en 2020, soit 77.000 de plus que l'année précédente. Ce chiffre est le plus élevé de l'histoire de cette prime, qui avait été revalorisée de 90 euros mensuels début 2019.

Ce haut nombre de bénéficiaires traduit un impact moins fort que craint de la crise sanitaire sur l'activité économmique. La reprise constatée au cours de l'été 2020 a permis de conserver la trajectoire financière de la prime, ajoute encore Les Echos .

L'économie française a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, avec une hausse de 0,9% du produit intérieur brut (PIB), de bon augure pour atteindre les 6% de croissance visés par le gouvernement cette année malgré les inquiétudes suscitées par la quatrième vague de l'épidémie.

Au printemps, l'économie a d'abord été freinée par le troisième confinement mais l'activité s'est nettement reprise avec la levée progressive des restrictions sanitaires à partir de la mi-mai.