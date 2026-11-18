La prévision de croissance de 1 % pour 2027 "est à risque", reconnaît Lescure

Le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale le 17 novembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

La prévision de croissance du gouvernement à 1 % pour 2027 est "à risque" et davantage d'efforts pourraient donc être nécessaires pour tenir un déficit à 5 % qui n'est "pas négociable", a prévenu mercredi le ministre de l’Économie, Roland Lescure, interrogé sur LCI.

Il s'exprimait au lendemain d'une actualisation des prévisions macroéconomiques de la Commission européenne, qui a appelé la France à redresser ses finances publiques.

Bruxelles ne table plus que sur une croissance de l'économie française de 0,4 % en 2026 et 0,6 % en 2027, alors qu'elle anticipait encore au printemps 0,8 % et 1,1 %.

Roland Lescure a indiqué qu'un travail d'actualisation était en cours mais a reconnu que la prévision de 1 % utilisée pour construire le projet de budget 2027 était à risque, "plutôt à la baisse".

Le cas échéant, il faudra "probablement" faire un effort plus important que les 43 milliards d'euros d'économies initialement prévus par le gouvernement dans le projet de budget afin de limiter le déficit public à 5 % du produit intérieur brut (PIB), a-t-il estimé.

"Peut-être dans le cadre d'un 49-3 négocié (...) ou peut-être dans le cadre d'autres mesures qu'il faudra prendre", a précisé le ministre de l’Économie.

Interrogé sur les suppressions de postes que pourrait entrainer la revalorisation du Smic, Roland Lescure a affirmé qu'il fallait "être conscient que quand vous augmentez le coût du travail, le risque c'est que les entreprises embauchent moins".

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, avait indiqué sur France Info le 10 novembre que la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), qui dépend du ministère du Travail "a évalué la perte d'emplois à seulement de 5.000 à 20.000 emplois".

Le président du Medef, Patrick Martin, a estimé mercredi sur France 2 que l'augmentation du Smic avait été annoncée alors que "dans le même temps, on réduit les marges de manœuvre des entreprises pour un montant 4 fois supérieur à ce qu'occasionnera l'augmentation du Smic".

"On peut craindre progressivement, mais assez vite quand même, 250.000 suppressions d'emplois", a-t-il dit.

L'organisation patronale dénonce régulièrement le "surcoût du travail" que recèle, selon elle, le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027, qui prévoit notamment de réduire les allègements de cotisations patronales.

Roland Lescure a également précisé que le chèque énergie, destiné aux foyers les plus modestes, serait versé automatiquement mi-janvier à quelque 4,7 millions de foyers.