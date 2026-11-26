La pression monte pour que l'UE boucle son budget avant la présidentielle française, Le Pen s'insurge

Le président du Conseil européen Antonio Costa à Bruxelles le 26 novembre 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les dirigeants de l'Union européenne bataillaient jeudi sur le projet de budget européen, sous pression pour le boucler avant l'élection présidentielle française qui pourrait porter au pouvoir l'eurosceptique Marine Le Pen, celle-ci dénonçant en retour de "basses manœuvres politiciennes".

La candidate du Rassemblement national (extrême droite) promet en cas de victoire de sabrer dans la contribution financière de Paris à l'UE et d'arrêter au bout de six mois l'aide à l'Ukraine.

Ces menaces sont dans tous les esprits, alors que les chefs d’État et de gouvernement des Vingt-Sept ont entamé jeudi à Bruxelles un sommet extraordinaire, censé débloquer les très âpres discussions sur leur futur budget.

Fixé au départ à 2.000 milliards d'euros pour sept ans (2028-2034), il a déjà été revu plusieurs fois à la baisse. La dernière version présentée samedi, mise sur la table du sommet, prévoit un coup de rabot de plus de 200 milliards d'euros.

Les Européens, très divisés, espèrent s'entendre avant la fin de l'année. Pour plusieurs d'entre eux, il s'agit avant tout de sécuriser le financement de l'UE avant la cascade d'élections prévues l'an prochain, dont la présidentielle du printemps en France.

Un calendrier très serré sur lequel le président du Conseil européen Antonio Costa a insisté jeudi, appelant les dirigeants à débattre avec "un sens du compromis".

"La France est évidemment en arrière-pensée en raison des conséquences d'une éventuelle victoire de (Marine) Le Pen", une question "presque existentielle" pour Bruxelles qui soupçonne la candidate de vouloir "bloquer l'UE de l'intérieur", soulignait en amont du sommet un diplomate européen sous couvert d'anonymat.

Le président français Emmanuel Macron a posé un ultimatum, prévenant qu'il serait contraint de se retirer des discussions, présidentielle oblige, si un accord sur le budget n'était pas trouvé avant fin décembre.

Marine Le Pen l'a accusé dans un message sur X de s'adonner à de "basses manœuvres politiciennes" et d'"empêcher l'expression démocratique du peuple français" en voulant verrouiller le budget avant l'élection.

Le combat de Macron sur la PAC

Le président du Conseil européen Antonio Costa, à gauche, et à droite le président français Emmanuel Macron, à Bruxelles le 26 novembre 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

En attendant, aucun accord n'était attendu cette semaine à Bruxelles, compte tenu du fossé qui sépare encore les dirigeants européens.

D'un côté, la France défend un budget "ambitieux" et des pays comme la Pologne, l'Italie ou l'Espagne réclament aussi plus de fonds, que ce soit pour l'agriculture ou la cohésion sociale et territoriale.

De l'autre, les "frugaux", emmenés par l'Allemagne, réclament encore plus de coupes budgétaires et veulent donner la priorité à la défense et à la lutte contre l'immigration.

Concernant le dossier explosif de la politique agricole commune, très sensible en France, Emmanuel Macron promet de se battre pour préserver intégralement son montant actuel.

Quelques centaines d'agriculteurs étaient d'ailleurs mobilisés jeudi à Bruxelles pour défendre ces financements. "Le message est simple : pas de coupes dans la PAC. Nous n'accepterons aucune réduction, ni aujourd'hui ni à l'avenir", a assuré José María Castilla, président du syndicat agricole espagnol ASAJA.

L'Allemagne rappelle aussi ses lignes rouges. Le chancelier Friedrich Merz a subordonné tout accord budgétaire à la participation "sans exception" des pays de l'UE au financement de l'Ukraine.

"L'Union européenne comprend 27 membres, pas 23 ou 24", a-t-il martelé à son arrivée à Bruxelles.

Pas de "potion magique"

Une attaque directe contre la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, réticents à aider financièrement Kiev, qualifiée de "chantage" par le Premier ministre slovaque, Robert Fico.

Le projet de budget en discussion prévoit 100 milliards d'euros supplémentaires pour Kiev.

La taxe sur les géants du numérique proposée par Antonio Costa pour gonfler les recettes de l'UE, censée rapporter au moins 5 milliards d'euros par an, suscite elle aussi des critiques.

En particulier de l'Irlande, où de nombreux géants technologiques américains sont implantés, ainsi que, selon des sources concordantes, des Pays-Bas, où le champion des réservations hôtelières Booking a son siège.

En revanche, les dirigeants de la zone euro sont parvenus à s'entendre sur les nominations à la Banque centrale européenne (BCE).

Ils ont adoubé l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos pour succéder à la française Christine Lagarde, qui quittera début février la présidence.