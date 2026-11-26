La pression monte pour boucler le budget européen avant l'élection présidentielle en France

Les dirigeants de l'UE vont batailler jeudi et vendredi sur le futur budget européen et l'aide à l'Ukraine, sans espoir d'accord à ce stade ( AFP / Nicolas TUCAT )

Les dirigeants de l'Union européenne bataillaient jeudi sur le projet de budget européen, sous pression pour parvenir à un accord d'ici la fin de l'année, avant l'élection présidentielle française qui pourrait porter l'eurosceptique Marine Le Pen au pouvoir.

La candidate du RN (extrême-droite) promet en cas de victoire de sabrer dans la contribution financière de Paris à l'UE, et d'arrêter au bout de 6 mois l'aide à l'Ukraine.

Ces menaces sont dans tous les esprits, alors que les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept ont débuté jeudi à Bruxelles un sommet extraordinaire, censé débloquer les très âpres discussions sur le futur budget de l'Union européenne.

Fixé au départ à 2.000 milliards d'euros pour sept ans (2028-2034), il a déjà été revu plusieurs fois à la baisse, la dernière version présentée samedi intégrant un coup de rabot de plus de 200 milliards d'euros.

Une nouvelle mouture censée aider les 27, très divisés, à s'entendre avant la fin de l'année, a été mise sur la table du sommet. Et pour plusieurs d'entre eux, il s'agit avant tout de sécuriser le financement de l'UE avant la cascade d'élections prévues l'an prochain, dont la présidentielle en France.

Un calendrier très serré sur lequel le président du Conseil européen Antonio Costa a insisté, appelant les dirigeants à débattre avec "un sens du compromis".

"La France est évidemment en arrière-pensée en raison des conséquences d'une éventuelle victoire de Le Pen", une question "presque existentielle" pour Bruxelles vu que la candidate "veut bloquer l'UE de l'intérieur", soulignait en amont du sommet un diplomate européen sous couvert d'anonymat.

Le chef de l'Etat français a posé un ultimatum, prévenant qu'il serait contraint de se retirer des discussions, présidentielle oblige, si un accord sur le budget n'était pas trouvé avant fin décembre.

Le combat de Macron sur la PAC

En attendant, aucun accord n'était attendu cette semaine à Bruxelles, vu les divergences toujours énormes entre les 27.

Avec d'un côté, la France qui défend un budget "ambitieux", mais aussi des pays comme la Pologne, l'Italie ou l'Espagne qui réclament plus de fonds, que ce soit pour l'agriculture ou la cohésion sociale et territoriale.

Et de l'autre les "frugaux", emmenés par l'Allemagne, qui réclament des coupes budgétaires encore plus importantes et veulent donner la priorité à la défense et la lutte contre l'immigration.

"Ce sommet n'est pas un moment de convergence, c'est un sommet pour montrer les différences" et donc "destiné à l'échec", estime autre un diplomate européen.

Sur le dossier explosif de la politique agricole commune, très sensible en France, Emmanuel Macron a promis de se battre pour que "pas un euro ne manque", par rapport à "son enveloppe actuelle".

Plusieurs centaines d'agriculteurs ont d'ailleurs prévu de manifester jeudi à Bruxelles pour défendre ces financements.

Mais l'Allemagne pose elle aussi ses conditions.

Le chancelier Friedrich Merz a annoncé qu'il conditionnerait tout accord budgétaire à la participation "sans exception" des 27 pays de l'UE au financement de l'Ukraine.

"L'Union européenne comprend 27 membres, pas 23 ou 24", a-t-il martelé à son arrivée à Bruxelles.

Pas de "potion magique"

Une attaque directe contre la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, réticents à aider financièrement Kiev, et que le Premier ministre slovaque, Robert Fico, avait qualifiée de "chantage".

Le projet de budget en discussion prévoit 100 milliards d'euros supplémentaires pour Kiev.

Même la taxe sur les géants du numériques proposée par Antonio Costa pour gonfler les recettes de l'UE, censée rapporter au moins 5 milliards d'euros par an, suscite elle aussi des critiques. "Les potions magiques, ça n'existe que dans Astérix et Obélix", a raillé un troisième diplomate européen.

En revanche, les dirigeants devraient trouver un terrain d'entente sur un tout autre sujet : les nominations à la Banque centrale européenne (BCE).

Ils devraient adouber, sauf énorme coup de théâtre, le candidat espagnol Pablo Hernandez de Cos, pour succéder à la française Christine Lagarde, qui quittera début février la présidence de l'institution.

L'Espagnol est soutenu par Paris et Berlin, les deux poids lourds de la zone euro, au détriment du Néerlandais Klaas Knot. Et l'arrivée d'un tandem franco-allemand, Laurence Boone et Markus Brunnermeier, au sein du directoire de l'institution monétaire, pourrait être validée en même temps.