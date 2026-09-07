La presse espagnole (déjà) sur les côtes de Mbappé
Il aura fallu quatre journées de Liga pour que la presse espagnole ressorte les dossiers. Après trois victoires et quatre buts, Kylian Mbappé avait pourtant plutôt (très) bien lancé sa saison. Mais vendredi, sur la pelouse du Betis, le Français est passé à côté de son match et le Real Madrid s’est incliné (1-0). Ce dimanche, le Barça a collé un 5-0 à Valence pour prendre seul les commandes de la Liga.
Les efforts défensifs remis sur la table
Le Français, qui a loupé le pénalty de l’égalisation en toute fin de rencontre , a cristallisé les critiques dans les émissions sportives nationales. Sur la Cadena COPE, le journaliste Juanma Castaño a rappelé qu’une partie des fans madrilènes ne lui aurait toujours pas pardonné son arrivée tardive à Madrid et les deux saisons sans titres significatifs.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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