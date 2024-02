La presse espagnole annonce (encore) l’arrivée de Mbappé au Real Madrid

Et c’est reparti pour un tour.

Kylian Mbappé aurait annoncé son futur départ aux dirigeants et au groupe du Paris Saint-Germain la semaine passée. Rien n’est encore officiel, mais il n’en fallait pas plus pour enflammer une nouvelle fois la planète football. Sa moue en sortant du bus sur le parking de la Beaujoire et ses grimaces sur le banc des remplaçants samedi – avant son entrée et son but habituel (0-2) – n’ont évidemment pas fait descendre la tension. Ce lundi, Marca y va alors de sa bombe pour continuer ce pressing de tous les instants en annonçant que le capitaine de l’équipe de France a d’ores et déjà signé au… Real Madrid !…

EL pour SOFOOT.com