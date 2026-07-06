La presse belge allume la FIFA après le Balogun Gate

États-Unis-Belgique n’a pas encore commencé, mais les Diables rouges ont déjà trouvé leur premier adversaire : la FIFA . Exclu en seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine, Folarin Balogun devait normalement être suspendu pour le huitième de finale face à la Belgique. Sauf que la Commission de discipline de la FIFA a finalement transformé son match de suspension ferme en match avec sursis. Résultat : le meilleur buteur américain du tournoi pourra bien être aligné face aux Belges . Évidemment la nouvelle n’est pas passée du côté du Plat pays.

« La FIFA tue le football »

Dans un papier titré « Avec le Balogun Gate, la FIFA tue le football » , la RTBF avec Vincent Langendries parle d’abord d’une blague impossible à croire : « J’ai d’abord cru à une blague de collègue. Mais non. » Avant de lâcher « Un poisson d’avril ? Non, un cachalot de juillet… Au plus le poisson est gros, au plus ça passe. » Voilà donc la FIFA transformée en poissonnerie géante avec Gianni Infantino derrière le comptoir.…

MJ pour SOFOOT.com