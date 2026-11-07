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La présidence israélienne choisit de confier à gadi eisenkot la formation d'un gouvernement-presse
information fournie par Reuters•07/11/2026 à 20:35
Le président israélien a choisi
samedi Gadi Eisenkot, principal rival du Premier ministre
Benjamin Netanyahu, pour tenter de former un nouveau
gouvernement après des élections qui n'ont permis à aucun des
deux hommes de décrocher une majorité claire.
(Enas Alashray et Menna Alaa El Din; version française
Nicolas Delame)
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