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La présidence israélienne choisit de confier à gadi eisenkot la formation d'un gouvernement-presse
information fournie par Reuters 07/11/2026 à 20:35

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Le président israélien a choisi samedi Gadi Eisenkot, principal rival du Premier ministre Benjamin Netanyahu, pour tenter de former un nouveau gouvernement après des élections qui n'ont permis à aucun des deux hommes de décrocher une majorité claire.

(Enas Alashray et Menna Alaa El Din; version française Nicolas Delame)

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