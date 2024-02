information fournie par So Foot • 06/02/2024 à 17:32

La présence d’Isco à l’Euro 2024 est compromise

Heureusement que le transfert de Fornals est passé.

Brillant depuis le début de saison sous les couleurs verdiblancos , lsco a de grandes chances de manquer l’Euro 2024 selon la presse espagnole. Sorti blessé en fin de match lors de la rencontre – dont il a été le principal protagoniste en marquant un but sur penalty – face à Getafe (1-1), dimanche dernier, Isco (31 ans) est apparu ce mardi au centre d’entraînement du Real Betis avec un bandage important à la jambe gauche. L’international espagnol (38 sélections, 12 buts) souffre d’une fracture et d’une lésion musculaire à l’ischio-jambier gauche. Cette zone étant très sensible, le natif de Malaga, qui a prolongé son contrat fin décembre 2023, devrait louper au minimum deux mois de compétition.…

JBC pour SOFOOT.com