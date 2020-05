La préparation physique dans l'e-sport

Longtemps en roue libre s'agissant de la condition physique de leurs pratiquants, les équipes professionnelles d'e-sport se rendent de plus en plus compte de l'importance d'une préparation physique et mentale complète dans la vie des sportifs. Des pratiques nouvelles, empruntées au monde du sport, qui sont en train de changer la façon dont on pense - et pratique - la discipline.

Chips, acné et handball

Comme pour tout sportif de haut niveau, les journées se suivent et se ressemblent pour Christopher Maduro Morais à l'approche d'une compétition. Le lever se fait généralement entre 10 et 11 heures du matin. Le temps d'avaler un petit-déjeuner, il va ensuite faire un peu de sport,, puis déjeune. C'est seulement après que l'entraînement, le vrai, commence, vers 14 heures. À 19 heures, il est à nouveau temps de casser la croûte, mais surtout de. Puis, le soir, retour sur le terrain, mais jamais au-delà de 2 heures du matin.Si Christopher peut rester aussi tard sur le terrain, c'est que le sien est virtuel. Sous le pseudonyme "Christopher_PW", le Franco-Portugais arpente la scène compétitive de Pro Evolution Soccer (PES) depuis 2007, et est même devenu pro il y a deux ans en signant un premier contrat avec la section e-sport de Boavista. À 30 ans, celui qui porte aujourd'hui les couleurs d'Arsenal et de l'équipe nationale portugaise, qu'il représentera à l'e-Euro cet été, est désormais accompagné par un coach qui l'aide mentalement et physiquement. Mais il ne l'a pas attendu pour faire attention à son hygiène de vie car, il le sait d'expérience, c'est primordial pour rester au plus haut niveau. Même quand on pratique son sport le cul vissé sur une chaise., clame-t-il.Un impact que l'industrie de l'e-sport Lire la suite de l'article sur SoFoot.com