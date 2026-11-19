De son arrivée en Chine, sans le faste qui avait accueilli d’autres dirigeants, à sa place assise près de l’extrémité de la table du sommet, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi est apparue comme une figure isolée au forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Sanae Takaichi est arrivée mercredi pour sa première visite en Chine depuis les tensions entre Tokyo et Pékin au sujet de ses déclarations menaçant d'une riposte militaire si toute atteinte à Taïwan menaçait la survie du Japon.

Ce différend s'est notamment répercuté sur le commerce, la Chine, premier partenaire commercial du Japon, ayant restreint les exportations de minéraux essentiels utilisés dans de nombreux secteurs.

Jeudi, Sanae Takaichi a déclaré que la position de son pays sur Taïwan n’avait pas changé depuis 1972.

À son arrivée à Shenzhen, dans le sud de la Chine, mercredi, elle n'a reçu qu'une poignée de main d'un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères avant d'être emmené à toute vitesse en voiture.

À l'inverse, le président américain Donald Trump a été accueilli par de la musique, des acclamations et des pompons, ainsi que, rompant avec le protocole, par un accueil personnel de la part de son homologue chinois Xi Jinping.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese s’est quant à lui vu remettre un bouquet, et malgré les relations tendues entre les Philippines et Pékin, le président Ferdinand Marcos Jr. a été accueilli par des danseurs.

L'accueil froid dont Sanae Takaichi a bénéficié s’est poursuivie jeudi, alors que les dirigeants se rassemblaient pour la séance photo. La Première ministre japonaise est apparue près d’une extrémité de la rangée du fond tandis que Donald Trump, Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine se serraient la main au premier rang.

Dans la salle de réunion, elle est aussi apparue près de l’extrémité de la table, à plusieurs places du carré privilégié rassemblant Xi Jinping, Donald Trump et le président sud-coréen Lee Jae Myung.

Xi Jinping et Sanae Takaichi se sont serré la main lors du dîner de bienvenue de mercredi, puis à nouveau jeudi, mais n’ont tenu aucun entretien en tête-à-tête pour résoudre le différend diplomatique qui pèse sur l’économie japonaise.

Interrogé sur l’accueil glacial réservé à la Première ministre japonaise, le secrétaire général du Cabinet japonais, Minoru Kihara, a rejeté l’idée d’un camouflet diplomatique.

"D’après ce que nous comprenons, l’économie hôte lui a réservé les marques de courtoisie d’usage, tout comme elle l’a fait pour les dirigeants des autres économies", a-t-il déclaré lors d’un point presse régulier.

Les médias japonais ont en revanche réagi de manière moins modérée. L’"accueil glacial" réservé par la Chine à Sanae Takaichi contrastait avec l’accueil chaleureux réservé par Xi Jinping à Donald Trump, a indiqué l’agence de presse Jiji.

La seule rencontre bilatérale de la Première ministre japonais lors de l’APEC a été un entretien de 30 minutes avec le président russe Vladimir Poutine, au cours duquel elle a cherché à obtenir la libération d’un journaliste japonais détenu et des mesures de protection pour les entreprises japonaises après la saisie par Moscou des actifs de Japan Tobacco International.

(Ju-min Park à Shenzhen et Tim Kelly à Tokyo ; avec Kaori Kaneko et Laurie Chen ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)