La première liste des Bleuets version Thierry Henry est tombée

Le nouveau sélectionneur de l’équipe des Bleuets n’a pas tardé à annoncer sa première liste pour le match amical face au Danemark (7 septembre) et le début des qualifications à l’Euro en Slovénie (11 septembre). Le successeur de Sylvain Ripoll s’appuie sur l’ossature de son prédécesseur avec des habitués comme Castello Lukeba ou Rayan Cherki, mais n’hésite pas pour autant à appeler de nouvelles têtes. Parmi celles-ci, Warren Zaïre-Emery, né en 2006, va découvrir l’équipe de France Espoirs dans la peau du plus jeune joueur de la liste. Propulsé cet été dans la peau de gardien titulaire du TFC, Guillaume Restes prend, quant à lui, la place dans les buts d’Illan Meslier et Lucas Chevalier, trop âgés pour être sélectionnés par Thierry Henry et son nouvel adjoint Jérémie Janot.…

EL pour SOFOOT.com