La première liste de Sabri Lamouchi avec la Tunisie

La reconstruction commence. Sabri Lamouchi a repris les rênes de la Tunisie suite à l’ élimination en huitièmes de finale de la CAN 2025 . Le nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage a dévoilé une liste de 30 joueurs retenus pour la trêve internationale de mars, ce mercredi.

Pour ce rassemblement, l’ancien de l’OM a décidé de faire confiance à la jeunesse , en offrant une première convocation à Anisse Saidi (17 ans), Rayan Elloumi (18 ans) ou encore Lousy Ben Farhat (19 ans). Khalil Ayari (21 ans), joueur du Paris Saint-Germain, a également été retenu. Rani Khedira, qui a récemment opté pour la Tunisie, fait partie de la liste. À 32 ans , le milieu de l’Union Berlin découvrira le football de sélection.…

CT pour SOFOOT.com