La première édition de l'UTS pour l'Italien Berrettini, Gasquet stoppé en demies par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche avait lieu le Final 4 de la première édition du novateur Ultimate Tennis Showdown organisé dans l'Académie de Patrick Mouratoglou sur la Côte d'Azur. Après avoir dominé le Biterrois Richard Gasquet en demi-finale à la mort subite, il a réservé le même sort à Stefanos Tsitsipas, vainqueur de David Goffin un peu plus tôt dans la journée, lors de la grande finale disputée de nuit. Le Grec, mené deux quarts-temps à rien, était pourtant revenu à hauteur en remportant les deux suivants. C'était avant qu'un coup droit croisé très puissant offre le trophée tant convoité depuis plusieurs semaines au Transalpin.

