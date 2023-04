La Premier League va organiser un tournoi de présaison aux États-Unis

La Premier League a annoncé ce mardi qu’elle organiserait son premier tournoi estival aux États-Unis en 2023. Six clubs traverseront l’Atlantique pour disputer trois matchs chacun : Aston Villa, Brentford, Brighton, Chelsea, Fulham et Newcastle.…

MH pour SOFOOT.com