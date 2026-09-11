La Premier League, gourmande de joueurs de Ligue 1

Les pieds plus gros que le ventre. Si la Ligain se fait dépouiller de ses talents, la Premier League y est pour quelque chose. L’Equipe révèle à partir d’une base de donnée que 235 bonhommes de L1 ont plié bagage pour le Royaume-Uni. Le championnat anglais a claqué quasiment cinq milliards pour s’acquérir tous ces pèlerins. Le quotidien note aussi que ces mouvements se sont accélérés suite à une revalorisation des droits TV British : la PL profite d’un contrat télé de 2 milliards d’euros par saison, rien que ça.

L’OM, l’OL et le PSG, avec 24 deals arrangés depuis 2006, sont les cibles principales des écuries de Premier League. Pour autant, c’est bien Lille qui joue au plus gourmand avec 748 briques amassées depuis 2006. L’AS Monaco (633 millions d’euros) et Lyon (581 bâtons) suivent les Nordistes. Ce mercato 2026 se veut triplement dingue : près de 700 millions d’euros encaissés, un record de 21 départs payants vers la Premier League et le contingent le plus jeune jamais exporté au pays du pudding, avec 23 ans et un mois de moyenne.…

SW pour SOFOOT.com