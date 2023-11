information fournie par So Foot • 23/11/2023 à 16:06

La Premier League à fond sur le capitaine du HAC ?

Quand on joue l’Europe, les grosses cylindrées arrivent tôt ou tard pour tout piller.

Plus jeune capitaine de Ligue 1, Arouna Sangante (21 ans) commence à se faire un nom au-delà de l’Hexagone. Dans les colonnes de Paris-Normandie , le président havrais Jean-Michel Roussier a tenu à remettre les choses à leur place, et ce, alors que les rumeurs d’un départ en Angleterre s’accumulent : « Tous les jeunes joueurs du HAC sont regardés, suivis, et beaucoup d’approches viennent bien évidemment d’Angleterre , a-t-il déclaré. Maintenant, dire que ça bouge vraiment autour d’Arouna… Ce que j’entends actuellement sur le sujet, ce ne sont que des conneries. » …

JF pour SOFOOT.com