La Poste sanctionne une factrice trop serviable

Factrice en Corrèze, Sylvie a signé un colis à la place d'une usagère qui le lui avait demandé. Une attitude qui lui vaut d'avoir été mise à pied pendant un mois, sans salaire.

(photo d'illustration) ( AFP / PASCAL PAVANI )

Employée depuis 27 ans par La Poste en Corrèze, à Tulle, Sylvie, 59 ans, a signé mi-octobre le colis d'une habitante de Favars, petite commune d'un millier de personnes, qui était absente de son domicile afin de pouvoir la livrer. Une entorse à la politique de son employeur qu'elle pratique régulièrement , en accord avec cette dernière.

Mais cette fois, la fille de cette habitante de Favars s'est plainte auprès de la direction. La Poste a alors ouvert une enquête et le conseil de discipline a rendu son verdict mardi 12 novembre : Sylvie écope d'une mise à pied d'un mois, sans salaire , rapporte Le Parisien , qui précise que cet avis doit être validé ces prochains jours par la direction de La Poste.

Cela aurait pu être pire. "Lors de ma convocation, on m'a signifié qu'une telle attitude pouvait aller jusqu'à trois mois de mise à pied. J'étais quelque part soulagée car au début, je craignais surtout le licenciement, confie la factrice. Je suis arrêtée un mois sans salaire, c'est un moindre mal. Et surtout, je peux garder mon travail", a confié la postière au quotidien.

Face à ce que certains considèrent comme une injustice, et certains syndicats comme une "vengeance" de la part de la direction après une grève l'été dernier à Tulle, une pétition a été lancée. Ce mercredi matin, après 8h30, plus de 7.600 signatures avaient été recueillies.

Le soutien de la CGT

"C'est symbolique d'un changement de conception d'un service public", a déploré mercredi matin sur Sud Radio le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. Le responsable syndicale a promis d'aller "voir avec (ses) camarades de Corrèze ce qu'il s'y passe". "Cette postière est attachée à ce qu'elle fait, elle veut rendre service, on en croise plein des situations comme ça", a-t-il ajouté, avant de garantir tout le soutien de la CGT.

À La Poste, on assure "avoir conscience de l'émoi suscité par la situation de la factrice", tout en soulignant que Sylvie a "dérogé à sa mission et à sa prestation de serment". "La Poste se devait de réagir . Ce comportement entache la confiance que les clients accordent aux facteurs et à l'entreprise", estime l'entreprise publique.

De son côté, Sylvie assure avoir hâte de reprendre le travail. "Je ne pense pas faire appel de cette décision. J'ai vécu toute cette période assez mal, je vais me reposer maintenant et attendre de pouvoir enfin reprendre mes tournées", explique-t-elle au Parisien . Mais on ne l'y reprendra plus. "Je resterai humaine dans ma démarche, c'est mon caractère. Je ne vais quand même pas me transformer en robot ! Mais pour les périodes de Noël, il y aura un flux de paquets que les gens devront aller chercher s'ils ne sont pas chez eux... Ils seront certainement très embêtés mais ce ne sera plus mon problème. Je serai bien obligée de scrupuleusement respecter les règles, de ne pas signer à leur place . Et de ne plus leur rendre service", assure-t-elle.