La Poste : pourquoi votre courrier a (peut-être) du retard

Si vous avez reçu une lettre ce mercredi, celle-ci a peut-être été envoyée... la semaine dernière. Plusieurs départements sont concernés par des retards de distribution du courrier ces dernières semaines. Depuis début octobre, la presse régionale fait état de telles perturbations, en Bretagne, en Auvergne, en Ile-de-France, ou encore en Corse, notamment. Il y a un an, c'est la région de Dijon (Côte-d'Or) qui était concernée.Nouveaux horaires de travail et tournées recalculéesEn cause : la réorganisation du groupe, contraint de s'adapter à la chute du nombre de lettres d'un côté, et à l'augmentation de celui des colis de l'autre. Selon la direction, le nombre de lettres distribuées est passé de « 19 milliards en 2008, à près de 9 milliards cette année », tandis que 335 millions de colis ont été livrés l'an dernier, contre 255 millions il y a dix ans. Sans parler des nouveaux services que la Poste propose, comme l'assistance à domicile pour les personnes âgées.Pour s'adapter à ces changements, le rythme de travail et les horaires des facteurs sont progressivement modifiés. Au lieu de débuter leur journée à 6 heures, certains prennent leur service vers 9 heures, et leurs tournées sont recalculées différemment. Cela a été le cas en octobre dans plusieurs départements, où des facteurs ont parfois décidé de se mettre en grève pour protester, craignant notamment des suppressions de postes. Interrogé ce mardi, Pascal Le Lausque, responsable national des activités courrier et colis à la CGT FAPT (Fédération des activités postales et de télécommunications), chiffre à « une bonne quinzaine » le nombre de « départements en lutte, où il n'y a pas une journée sans qu'on recense au moins une grève dans un centre de tri ». À l'en croire, c'est notamment le cas en ce moment en Corse, dans le Lot-et-Garonne, en Charente-Maritime, ou encore dans l'Allier. « À Agen (Lot-et-Garonne), le ...