La Poste dévoile ses résultats, ses missions de service public sous pression

Un bureau de poste à Paris, le 10 janvier 2024 ( AFP / ALAIN JOCARD )

La Poste publie jeudi des résultats annuels très attendus, au moment où la Cour des comptes préconise de raboter ses missions de service public, à quelques mois du départ de son patron Philippe Wahl.

Durant ses douze années de mandat, qui s'achèveront fin juin, M. Wahl aura eu à relever un défi de taille: compenser les faramineuses pertes liées à la baisse des volumes de courrier, pour maintenir le navire La Poste à flot.

En dix ans, les revenus de La Poste se sont effrités de 6,5 milliards d’euros, "soit l'équivalent du chiffre d’affaires mondial d’un autre groupe public, la RATP", aime rappeler le patron de La Poste.

Sa stratégie a consisté à diversifier les activités du groupe: livraison express de colis, portage de repas aux personnes âgées, téléphonie...

Le but est d’absorber le repli du courrier et la chute de fréquentation des points de contact de La Poste (17.000 aujourd'hui), divisée par plus deux deux entre 2008 et 2023.

La Poste a conquis le marché stratégique du colis, en France et à l’international, avec ses marques Colissimo, DPD France et Geopost.

En 2023, 44% de son chiffre d'affaires était réalisé à l'international et 53% porté par l’activité de colis.

Mais la rentabilité du groupe, détenu à 66% par la Caisse des dépôts et consignations et à 34% par l’Etat, doit beaucoup à l'assureur CNP Assurances, filiale à 100% de la Banque Postale.

En 2023, le groupe affichait un bénéfice net en baisse, à 514 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros, en hausse.

- Distribution six jours sur sept -

Outre le repli des volumes de missives, La Poste doit également faire face à la sous-compensation par l'Etat des quatre missions de service public qui lui sont confiées : la distribution du courrier et de la presse, l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire.

Cette sous-compensation a coûté à La Poste 1,2 milliard d'euros en 2023, souligne fréquemment M. Wahl.

Le 17 février dernier, la Cour des comptes a publié sur son site une note révélant qu'elle avait "analysé la trajectoire financière du groupe La Poste pour les exercices 2019 à 2023" et qu'elle avait formulé des préconisations auprès du Premier ministre.

La juridiction financière juge la rentabilité des activités de diversification "insuffisante" tandis que Philippe Wahl défend sa stratégie ayant permis au groupe de "rester profitable" malgré les difficultés.

La Cour des comptes recommande d'"adapter les missions de service public au recul de leur usage" et d'ajuster la compensation "à hauteur du déficit comptable qui en résulte".

Pierre Moscovici, dans ce référé adressé à Matignon, conseille de "s'interroger désormais sur la fréquence de distribution du courrier", soulignant que la France était "l'un des derniers pays" en "6 jours sur 7".

Dans sa réponse, François Bayrou a évoqué des discussions en 2025 lors desquelles seront étudiés "les scénarios d'économies réalisables sur le service universel postal".

Sur l'aménagement du territoire, la Cour des comptes propose "des synergies plus fortes avec le programme France Services" - vraisemblablement l'intégration de bureaux de poste dans les locaux de France Services - pour réaliser des "économies rapides".

Les syndicats, eux, n'ont pas tardé à faire entendre leur mécontentement. Les préconisations de la Cour des comptes "auraient aussi un lourd impact sur les conditions de travail avec un alourdissement de la charge de travail et une recrudescence de l’absentéisme déjà très élevé", dénonce FO.

Sud PTT tance, lui, "une vision particulièrement étroite et focalisée sur les profits [...], (une) attitude qui conforte les pouvoirs publics dans la voie de la dégradation des missions".