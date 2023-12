La Poste a vendu sa plateforme de livraison Stuart à un fonds allemand

La Poste a vendu sa filiale et plateforme de livraison Stuart, qui cumule les pertes, au fonds allemand Mutares, a annoncé celui-ci dans un communiqué jeudi, affirmant vouloir "développer les activités".

( AFP / DENIS CHARLET )

Mutares, entreprise spécialisée dans le rachat de PME européennes afin de les relancer puis de les revendre, "a conclu avec succès l'acquisition de SRT Group" auprès de Geopost, filiale du groupe La Poste.

"Stuart opère dans plus de 100 grandes villes européennes et a généré plus de 400 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2022", selon le communiqué.

La Poste a indiqué en août avoir passé une provision de 134 millions d'euros pour Stuart dans ses comptes du premier semestre, "motivée par l'accumulation de pertes depuis son acquisition et la difficulté à envisager un retournement".

Le groupe avait expliqué en septembre qu'il n'avait "pas réussi à intégrer (Stuart) dans son modèle opérationnel (...), la croissance attendue dans la livraison instantanée de colis" n'étant "pas au rendez-vous", car la plateforme de livraison s'est surtout développée dans la restauration.

Mutares souligne dans son communiqué "la croissance du chiffre d'affaires de Stuart, en particulier sur le segment alimentaire" et explique avoir "pour objectif clair de développer les activités de Stuart, en mettant tout particulièrement l'accent sur les solutions durables de livraison dans les environnements urbains".

Filiale de Geopost depuis 2015, avec une prise de participation à hauteur de 22% d'abord, puis de 100% en 2017, Stuart compte quelque 200 salariés en France.

Mutares, qui a son siège à Munich, a multiplié ces derniers mois les annonces d'acquisitions en France, prenant notamment le contrôle du fabricant français de deux-roues Peugeot Motocycles basé à Mandeure (Doubs).

La société allemande a également dévoilé en septembre 2022 la reprise d'une ancienne usine de boîtes de vitesse du constructeur américain Ford en Gironde.