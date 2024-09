La popularité de Macron et Barnier au plus bas, selon un sondage Odoxa

Emmanuel Macron et Michel Barnier, à l'Élysée, le 31 janvier 2020 ( POOL / Ludovic MARIN )

Les deux têtes de l'exécutif, Emmanuel Macron et Michel Barnier, battent des records d'impopularité, avec seulement 25% d'opinions favorables pour le premier et 39% pour le second, selon un sondage Odoxa-Mascaret publié mardi.

Seules 25% des personnes interrogées jugent que M. Macron est un "bon" président, soit un "record absolu d'impopularité en sept ans", selon cette étude réalisée pour Public Sénat et 20 titres de la presse quotidienne régionale.

De même, 39% estiment que Michel Barnier est un "bon" Premier ministre, soit un score inférieur à ceux recueillis par ses quatre prédécesseurs à leur arrivée à Matignon (55% pour Edouard Philippe en mai 2017, 40% pour Jean Castex en septembre 2020, 43% pour Elisabeth Borne en mai 2022, et 48% pour Gabriel Attal en janvier 2024).

"Pourtant, il n'y a rien de personnel" dans ce jugement concernant M. Barnier, analysent les auteurs du sondage. Selon eux, "les Français l'estiment plutôt en tant qu'homme", mais ne le créditent pas d'un réel pouvoir pour agir: quelque 61% des sondés anticipent que c'est plutôt Emmanuel Macron qui va "gouverner la France", seuls 38% estimant que ce rôle reviendra d'abord au Premier ministre.

Ce sondage, auprès d'un échantillon représentatif de 1.005 Français adultes interrogés par internet, a été réalisé les 18 et 19 septembre, soit avant l'annonce de la composition du gouvernement de Michel Barnier, le plus à droite depuis l'accession d'Emmanuel Macron à l'Elysée en 2017. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.