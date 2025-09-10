La Pologne dénonce une "provocation" après l'incursion de drones russes dans son espace aérien

*

Un grand nombres de drones russes ont violé l'espace aérien polonais-Tusk

*

Tusk dénonce une "provocation à grande échelle"

*

Rutte (Otan) en contact avec les dirigeants polonais

*

Cette incursion est une "menace pour tous"-Costa

(Actualisé avec précisions et réactions)

La Pologne, Etat membre de l'Otan, a déclaré avoir déployé dans la nuit de mardi à mercredi ses défenses aériennes pour détruire des drones russes ayant pénétré son espace aérien après une attaque dans l'ouest de l'Ukraine, marquant la première fois que Varsovie intervient contre des appareils russes depuis le début de la guerre.

L'espace aérien polonais a été violé à plusieurs reprises par un grand nombre de drones russes, a rapporté le Premier ministre polonais Donald Tusk, ajoutant que ceux qui faisaient peser une menace directe ont été abattus.

"Nous faisons face à une provocation de grande échelle (...) Nous sommes prêts à repousser de telles provocations. La situation est sérieuse, et il ne fait pas de doute que nous devons nous préparer à différents scénarios", a déclaré le dirigeant polonais, précisant que la situation était désormais sous contrôle.

Cet incident pourrait mener à des sanctions plus sévères contre Moscou alors que les pourparlers pour conclure un accord de cessez-le-feu n'ont pas porté leurs fruits et que le président américain Donald Trump semble enclin à adopter une attitude plus dure envers le Kremlin.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, est en contact étroit avec les dirigeants polonais, a fait savoir un porte-parole de l'alliance militaire.

L'Otan - qui n'a pas traité l'incident comme une attaque mais comme une incursion intentionnelle de drones russes, selon une source - va discuter de sa réponse à l'attaque de drones russes lors de sa session régulière mercredi matin.

Des chasseurs polonais F-16, des avions néerlandais F-35 et des AWACS italiens ainsi que des appareils de ravitaillement en vol ont été déployés lors de l'opération menée par l'Otan dans la nuit, toujours selon cette même source.

Le président polonais, Karol Nawrocki, a annoncé la tenue d'un Conseil national de sécurité dans les 48 heures, qualifiant les attaques russes de moment sans précédent dans l'histoire de la Pologne et de l'Otan.

Alors que les opérations militaires se sont poursuivies jusqu'aux premières heures de la matinée, la population a été appelée à rester à l'abri, particulièrement dans trois régions décrites comme les plus à risque - Podlaskie, Mazowieckie et Lublin.

"C'est un acte d'agression qui a fait peser une menace directe sur la sécurité de nos citoyens", a déclaré le commandement de l'armée polonaise dans un communiqué.

"MENACE POUR TOUS"

Au moins huit drones russes ont visé la Pologne dans la nuit, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelenksy.

"Aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie dans l'escalade, des 'shaheds' (drones) russo-iraniens ont opéré dans l'espace aérien polonais, un espace aérien de l'Otan", a-t-il écrit sur X.

L'attaque a provoqué l'indignation d'une partie de la communauté internationale, l'Union européenne (UE) exprimant sa solidarité avec la Pologne.

"Les événements de la nuit dernière sont un rappel que les incursions aériennes chez un Etat membre de l'UE sont une menace pour tous", a écrit le président du conseil européen Antonio Costa sur X.

"L'agression continue de la Russie contre l'Ukraine et ses incursions aériennes irresponsables dans l'espace aérien des États membres de l'UE constituent une menace directe pour la sécurité de tous les Européens et pour les infrastructures critiques de notre continent."

Pour le Premier ministre tchèque Petr Fiala, cette attaque est un test pour les capacités de défense des Etats membres de l'Otan.

"Le régime de Poutine menace toute l'Europe et teste systématiquement jusqu'où il peut aller", a-t-il écrit sur X.

Le président français Emmanuel Macron a qualifié l'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais de "tout simplement inacceptable".

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du ministère russe de la Défense.

AÉROPORT FERMÉ

Dans la capitale Varsovie, les opérations de l'aéroport Chopin, le plus important du pays, ont été suspendues du fait de l'intervention militaire en cours.

L'administration américaine de l'aviation civile a rapporté que quatre aéroports du pays, dont l'aéroport Chopin, ont été temporairement fermés.

Plus tôt dans la nuit, l'armée ukrainienne avait signalé que des drones russes avaient pénétré l'espace aérien de la Pologne et représentaient une menace pour la ville de Zamosc. Ce communiqué, effectué via la messagerie Telegram, a par la suite été supprimé.

Une grande partie de l'Ukraine, dont les régions frontalières de la Pologne, a été placée dans la nuit en état d'alerte par crainte d'attaques aériennes russes.

La Pologne est attentive à l'entrée de tout projectile dans son espace aérien depuis qu'un missile ukrainien mal aiguillé a frappé en 2022 un village du sud du pays, tuant deux personnes, quelques mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Aucune opération pour détruire des drones dans l'espace aérien polonais n'avait toutefois été signalée jusqu'alors.

Varsovie avait fait savoir mardi que la frontière avec la Biélorussie serait fermée à compter de jeudi soir en raison des exercices militaires que Minsk a prévu d'effectuer avec la Russie. Ces exercices conjoints inquiètent les pays voisins membres de l'Otan - Pologne, Lituanie, Lettonie.

(Rédigé par Alan Charlish à Varsovie, Lidia Kelly à Melbourne, David Shepardson et Andrea Shalal à Washington; version française Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)