La Pologne accuse la Russie de violation de son espace aérien, enquête sur une chute d'objet

La Russie a violé l'espace aérien de la Pologne cette nuit avec trois objets, probablement deux missiles et un drone, a déclaré vendredi le ministre de la Défense polonais, dénonçant ce qu'il a qualifié de "provocation" de la part de Moscou.

"Il y a eu une violation de l'espace aérien polonais et une incursion d'objets provenant de la Fédération de Russie", a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, lors d'une conférence de presse.

L'ambassade de Russie à Varsovie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail.

Les autorités polonaises ont par ailleurs dit enquêter sur des informations selon lesquelles au moins deux objets non identifiés seraient tombés près de la frontière avec l'Ukraine.

La Pologne, pays membre de l'Otan, a dit ignorer pour le moment la nature des objets signalés.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, des drones ont pénétré à plusieurs reprises dans l'espace aérien des pays situés sur le flanc oriental de l'Otan, alimentant les tensions avec l'alliance militaire et suscitant les craintes d'une extension du conflit.

"Nous confirmons le crash d'un objet non identifié dans le village de Nowy Lipowiec (situé dans le canton de Bilgoraj)", écrit le parquet de la ville de Lublin sur le réseau social X. "Les informations concernant d'éventuels autres objets dans la région sont en cours de vérification par les services compétents".

Des images diffusées sur les réseaux sociaux, provenant apparemment d'une caméra de sécurité d'une propriété du village voisin de Chmielek, montrent une explosion au loin.

Le ministre polonais des Infrastructures, Dariusz Klimczak, a déclaré sur X qu'un régulateur du trafic avait entendu un puissant bruit près des locaux ferroviaires de la ville de Rudnik nad Sanem, à environ 50 km à l'ouest de Nowy Lipowiec.

Selon lui, aucun dommage visible n'a été constaté sur la voie ferrée alors qu'un véhicule d'inspection a été dépêché sur place.

L'incident a entraîné une évacuation des contrôleurs aériens de l'aéroport de Rzeszow, la plus grande ville du sud-est de la Pologne, a-t-il également précisé.

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a déclaré avoir reçu des informations concernant la sécurité dans la région et qu'il n'y avait actuellement aucune menace aérienne. Le président Karol Nawrocki a également été informé de la situation.

(Reportage Marek Strzelecki, Kuba Stezycki et Kacper Pempel à Nowy Lipowiec, Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak Semczuk à Varsovie, Dan Flynn à Kiev; rédigé par Alan Charlish; version française Claude Chendjou)