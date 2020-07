Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La politique monétaire de la BCE sera aussi innovante que nécessaire, dit Villeroy Reuters • 09/07/2020 à 11:20









LA POLITIQUE MONÉTAIRE DE LA BCE SERA AUSSI INNOVANTE QUE NÉCESSAIRE, DIT VILLEROY PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) est prête à innover davantage avec ses outils de politique monétaire si nécessaire, a déclaré jeudi François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de l'institution. "Pour remplir durablement son mandat de stabilité des prix, l'Eurosystème maintiendra aussi longtemps que nécessaire des taux d'intérêt très favorables et des liquidités très abondantes", note le gouverneur de la Banque de France dans sa lettre annuelle aux présidents de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale, publiée jeudi. "Et il reste prêt à être aussi innovant que requis sur ses instruments", ajoute-t-il. (Leigh Thomas; version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

