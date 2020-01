La police municipale est-elle vraiment armée dans «plus de 50 % des villes» ?

Chaque jour, dans le cadre des élections municipales, Le Parisien passe au crible une déclaration de candidat.Pour « protéger ceux qui nous protègent », la candidate Les Républicains à la mairie de Nantes, Laurence Garnier, souhaite « former et armer la police municipale ». D'après elle, ce serait déjà le cas « dans plus de 50 % des villes », comme indiqué dans son programme, sans qu'elle ne précise de quel type d'armes elle parle.3462 villes dotées d'une police municipaleD'après nos calculs basés sur les données du ministère de l'Intérieur datant de 2018, il y a en France 22 780 policiers municipaux, répartis dans 3462 communes. 1244 d'entre elles, soit un gros tiers, ne comptent qu'un seul agent. 1065 autres villes ont des effectifs d'agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ou de gardes-champêtres, mais aucun policier municipal. Chaque maire qui le souhaite peut décider d'armer sa police municipale, en demandant l'autorisation au préfet. La gamme d'armes possibles va de la grenade lacrymogène au pistolet à balles, en passant par le pistolet à impulsion électrique et le lanceur de balles de défense (LBD). Elles ne sont donc pas forcément létales. Plus de 50 % de policiers municipaux armés d'armes à feuSelon un document du ministère de l'Intérieur dévoilé en juillet dernier par la Gazette des communes, 53 % des policiers municipaux sont munis d'armes à feu. Ce qui représente précisément 12 143 agents, comme indiqué dans cette enquête statistique nationale présentée à la commission consultative des polices municipales.Serge Haure, secrétaire fédéral de l'interco CFDT et représentant syndical à cette commission, nous précise qu'il s'agit des policiers « munis d'armes létales », donc les pistolets et les revolvers. Si l'on prend en compte toutes les armes, 83 % des policiers étaient équipés en 2016, selon un rapport parlementaire sur le budget de la ...