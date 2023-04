information fournie par So Foot • 11/04/2023 à 15:48

La police espagnole démantèle un réseau de fausses écoles de football

Rien à voir avec le centre de formation de l’OM.

La police espagnole a annoncé avoir arrêté onze individus auteurs d’arnaques dont ont été victimes plusieurs dizaines de familles étrangères. Les personnes arrêtées faisaient partie de deux organisations criminelles possédant de soi-disant écoles de football situées à Grenade. Des jeunes issus de famille aisées à qui il était promis qu’ils deviendraient « des joueurs professionnels star » étaient recrutés par ces organisations, comme l’explique la police dans un communiqué. Un logement aurait été de plus offert et la procédure visant l’obtention d’un permis de résidence en Espagne prise en charge par les écoles. Pour cela, les familles devaient dans un premier temps payer 5 000 euros puis entre 1500 et 1700 par mois. La plupart de ces jeunes étaient d’origine brésilienne.…

MLM pour SOFOOT.com