LA POLICE ALLEMANDE NEUTRALISE UNE BOMBE DANS UN TRAIN BERLIN (Reuters) - La police allemande a annoncé avoir neutralisé un colis suspect retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi dans un train régional près de Cologne, dans l'ouest du pays. Selon le journal Bild, qui cite des sources proches de l'enquête, le colis suspect contenait une bombe artisanale qui aurait pu provoquer de graves blessures. La bombe, dissimulée dans un carton, a été retrouvée dans un compartiment par une personne chargée de faire le ménage, précise le journal. "Nous ne pourrons fournir d'informations sur un éventuel danger qu'à la suite de l'évaluation des experts de la police criminelle", déclare la police dans un communiqué. Des chiens renifleurs de la police fédérale ont confirmé la présence d'un objet suspect, qui a été neutralisé sur place, écrit Bild. Selon le journal, les enquêteurs étudient l'hypothèse d'un acte terroriste ou celui d'une tentative de chantage. (Michael Nienaber, version française Tangi Salaün)

