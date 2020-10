Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La pole position pour Quartararo Reuters • 17/10/2020 à 16:07









La pole position pour Quartararo par Samuel Messberg (iDalgo) Le Français Fabio Quartararo a pris la pole position lors des qualifications du Grand Pris d'Aragon en Espagne ce samedi après-midi. Pourtant le Français était lourdement tombé ce matin lors des Essais Libres. Il a donc devancé Maverick Viñales et Cal Crutchlow. Après celle obtenue la semaine dernière, le Français enchaîne donc les poles positions et tentera demain de s'imposer lors de la course. L'autre Tricolore Johann Zarco, auteur d'une sacré remontée la semaine dernière terminant à la 5ème place au Mans, n'a pas fait mieux qu'une 16ème place lors des Qualifications aujourd'hui. Les Frenchies tenteront demain durant la course de remporter ce Grand Prix et notamment Quartararo qui pourrait prendre de l'avance au général sur son dauphin, l'Espagnol Mir.

