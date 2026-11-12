La plus grosse usine française d'hydrogène vert inaugurée dans l'Aude

Des visiteurs assistent à l’inauguration de la plus grande usine de production d’hydrogène renouvelable de France, à Port-la-Nouvelle, le 12 novembre 2026 dans l'Aude ( AFP / Ed JONES )

La plus grosse usine française de production d'hydrogène vert a été inaugurée jeudi à Port-la-Nouvelle (Aude) et fonctionnera à pleine capacité au cours du premier trimestre 2027, a précisé l'énergéticien Qair.

Alimentée par trois éoliennes en mer Méditerranée, son électrolyseur dispose d'une capacité de 20 MW, alors que la France en compte actuellement 70 MW.

Une usine d'Air liquide Normand'Hy, à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime), donnera quand elle sera mise en service un nouvel élan à la production française et européenne d'hydrogène renouvelable avec un électrolyseur de 200 MW.

Louis Blanchard, président de la société française Qair, lors de l'inauguration de la plus grande usine de production d’hydrogène renouvelable en France, à Port-la-Nouvelle, le 12 novembre 2026 dans l'Aude ( AFP / Ed JONES )

La production d'hydrogène vert a pour objectif de réduire la dépendance aux énergies fossiles. "Avec l'hydrogène vert, on participe à la lutte contre le réchauffement climatique en évitant des émissions de CO2 massives", a souligné Louis Blanchard, président de la société française Qair, fondée à Montpellier.

"Nous avons besoin de retrouver une France de la production, comme une Europe de la production", a dit pour sa part Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui a contribué au financement du projet de Port-la-Nouvelle, tout comme l’État et l'UE.

Qair, producteur d'énergies renouvelables présent dans 22 pays, a expliqué qu'il avait choisi le site de Port-la-Nouvelle en raison de sa proximité avec trois éoliennes flottantes situées quelques kilomètres au large de la côte méditerranéenne et de l'infrastructure portuaire.

Inauguration de la plus grande usine de production d’hydrogène renouvelable en France, à Port-la-Nouvelle, le 12 novembre 2026 dans l'Aude ( AFP / Ed JONES )

Dans cette usine construite dans le port de commerce de cette station balnéaire populaire, l'eau pompée dans le réseau d'eau potable est d'abord purifiée, purgée des sels minéraux puis transformée en hydrogène gazeux et conditionnée dans des bouteilles de 200 litres.

Pour l'heure, l'hydrogène produit à Port-la-Nouvelle est notamment utilisé par le bateau Hydromer, qui drague les ports d'Occitanie, par un autre bateau d'entretien des phares et balises de France et par 13 bus de l'agglomération de Béziers.

L'hydrogène est dit vert quand il est produit à partir d'électricité issue des énergies renouvelables. À ce stade en France, la production d'hydrogène vert représente seulement 1 % de la production d'hydrogène totale.